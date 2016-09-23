القبض على خفير لحيازته أسلحة نارية غير مرخصة بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على خفير خاص، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة، بالإضافة إلى هروبه من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده بمنشأة القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للرائد على عبد الكريم، رئيس مباحث منشأة القناطر، تفيد بحيازة خفير خاص لأسلحة نارية غير مرخصة داخل مسكنه.

وبالحصول علي إذن من النيابة، تم إعداد كمين له، والقبض عليه وبحوزته بندقيتين وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، كما تبين أنه صادر ضده أحكام قضائية منها قضية إحتجاز أحد الأشخاص، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.