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المصممة أميمة عزوز تكشف عن الوظائف المتوافرة خلال لقاء غرفة جدة

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الخميس 22-09-2016 02:00

جدة ـ وحيد جميل

تستطلع أول لجنة سعودية لتصميم الأزياء الأحلام والتطلعات التي يضعها العاملون في القطاع على رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الشهور الماضية ودخلت حيّز التنفيذ، وتبحث خلال لقائها المقرر يوم 25 سبتمبر الجاري بقاعة أصحاب الأعمال في غرفة جدة، توفير آلاف الوظائف ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وطرح فرص جديدة للتدريب والتأهيل، ودور التقنية والماكينات الحديثة في القطاع الذي يستحوذ على استثمارات تتجاوز 15 مليار ريال.
وقد أكّدت مصممة الأزياء أميمة محمود عزوز رئيس لجنة تصميم الأزياء بغرفة جدة أنه سيشارك ثمانية من المسؤولين والخبراء والمصممين في صياغة خارطة طريق صناعة الأزياء في رؤية الوطن، حيث دعت مصمم الأزياء السعودي العالمي سراج سند لطرح رؤيته وتطلعات القطاع. كما سيتحدّث ماهر بن صديق المغربي مشرف الرقابة التجارية بوزارة التجارة والاستثمار بمحافظة جدة عن ظاهرة الغش التجاري بوصفها أحد أكبر عوائق تطوير القطاع، وكذلك يستعرض كل من عبد الله العراقي خبير الأزياء، وعمر السقاف المستثمر، ورنا عبد الله زمعي المدير العام لنسمة للتطريز، الوظائف التي يمكن أن يوفرها القطاع بالتواكب مع الرؤية، ودور التقنية والماكينات الحديثة في تطوير القطاع.
وأضافت قائلة: أيضاً ستبحث مي عمر عبد الله طيبة المدير العام لأكاديمية نفيسة شمس، وسعود الفقيه مدرب تنمية الموارد البشرية، وناصر حسين القشيري عضو الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، أهم الفرص التدريبية المتاحة، ودور الأكاديميات ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير صناعة الأزياء.
 

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