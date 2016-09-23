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قنصل السودان بالإسكندرية يتابع حالة 26 ناجيا من حادث غرق مركب رشيد

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قنصل السودان بالإسكندرية يتابع حالة 26 ناجيا من حادث غرق مركب رشيد قنصل السودان بالإسكندرية يتابع حالة 26 ناجيا من حادث غرق مركب رشيد

>الإسكندرية – أسماء على بدر

تابع الدكتور محمد صغيرون قنصل عام السودان بالإسكندرية حالة الناجين من مركب الهجرة غير الشرعية برشيد ، ومن بينهم 26 ناجيا من السودان ويتلقون العلاج بمستشفيات رشيد.

 

وقال قنصل عام السودان ، فى بيان اليوم، إن القنصلية تتابع الناجيين من الحادث وتقدم لهم المساعدات الإنسانية للمواطنين السودانين وتقديم الدعم الكامل لهم بعد الحادث.

وأشاد  بالجهود التى بذلتها السلطات المختصة في محافظة البحيرة بقيادة الدكتور محمد على سلطان محافظ محافظة البحيرة لاستقبال الناجين وتقديم العون لهم مؤكداً إنن القنصلية العامة لجمهورية السودان فى الإسكندرية ستعمل وبالتنسيق مع السلطات المختصة فى محافظة البحيرة على عودة الناجين فى أقرب وقت ممكن للسودان .

 


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