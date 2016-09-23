وزير خارجية الكويت يترأس الاجتماع التنسيقى لوزراء خارجية التعاون الإسلامي

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الاجتماع التنسيقى السنوى لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى الذى عقد اليوم الخميس على هامش أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه تم خلال الاجتماع تنسيق مواقف الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى تجاه القضايا والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الحالية.

واستعرض وزير الخارجية الكويتى - فى كلمة خلال الاجتماع - التحديات والصعوبات التى تواجهها الأمة الإسلامية وفى مقدمتها الإرهاب والقضية الفلسطينية والوضع فى سوريا والعراق واليمن، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى لمواجهة تلك التحديات.