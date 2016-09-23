أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير خارجية الكويت يترأس الاجتماع التنسيقى لوزراء خارجية التعاون الإسلامي

Google+ Print
وزير خارجية الكويت يترأس الاجتماع التنسيقى لوزراء خارجية التعاون الإسلامي وزير خارجية الكويت يترأس الاجتماع التنسيقى لوزراء خارجية التعاون الإسلامي

>(أ ش أ)

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الاجتماع التنسيقى السنوى لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى الذى عقد اليوم الخميس على هامش أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه تم خلال الاجتماع تنسيق مواقف الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى تجاه القضايا والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الحالية.

واستعرض وزير الخارجية الكويتى - فى كلمة خلال الاجتماع - التحديات والصعوبات التى تواجهها الأمة الإسلامية وفى مقدمتها الإرهاب والقضية الفلسطينية والوضع فى سوريا والعراق واليمن، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى لمواجهة تلك التحديات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365