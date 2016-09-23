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الكدواني وحورية فرغلي يستأنفان تصوير”طلق صناعي”.. الثلاثاء المقبل

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الكدواني وحورية فرغلي يستأنفان تصوير”طلق صناعي”.. الثلاثاء المقبل الكدواني وحورية فرغلي يستأنفان تصوير”طلق صناعي”.. الثلاثاء المقبل

ماجد الكدواني

كتب: هاني صابر

يستكمل المخرج خالد دياب، يوم الثلاثاء المقبل، تصوير باقي مشاهد فيلمه السينمائي الجديد”طلق صناعي”.

ياتي ذلك بعد تعرض الفيلم للتوقف لانشغال بطله ماجد الكدواني، بتصوير فيلمه “الأصليون”، الذي تشارك “نيو يستشري” في إنتاجه.

وكان الفيلم يتطلب تغيير شكل شعره وهو ما حدث بالفعل ليستكمل التصوير بعد عودة راكور “ماجد” كما كان قبل توقف التصوير.

وعلى صعيد آخر، استغلت النجمة حورية فرغلي، فترة التوقف لاداء مناسك الحج، ثم العودة لاستنئاف تصوير مشاهدها.

وأكد أحمد بدوي، مدير عام دولار فيلم وفرعها الإنتاجي نيو سينشري، أن الفيلم ينتمي لنوعية الإنتاجات الضخمة، حيث تطلب بناء ديكورات خاصة به في أحد الاستوديوهات.

الفيلم يشارك في بطولته حورية فرغلي وماجد الكدواني ومي كساب ومن تأليف محمد وخالد دياب، ومن إخراج خالد دياب .

 

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