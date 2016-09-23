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ضبط عاطل بحوزته 16 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بمنشأة القناطر

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ضبط عاطل بحوزته 16 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بمنشأة القناطر ضبط عاطل بحوزته 16 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بمنشأة القناطر

>كتب بهجت أبو ضيف

 

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الحشيش بمنشأة القناطر، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد على عبد الكريم رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر تفيد إتجار عاطل بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته 16 طربة من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

 


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