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مؤسس “فيس بوك” يعلن استثمار 3 مليارات دولار في علاج الأمراض

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مؤسس “فيس بوك” يعلن استثمار 3 مليارات دولار في علاج الأمراض مؤسس “فيس بوك” يعلن استثمار 3 مليارات دولار في علاج الأمراض

مارك زوكربيرج وزوجته تشان

أعلنت مبادرة زوكربيرج تشان، عن برنامج جديد يسمى “تشان زوكربيرج للعلوم” والذي يستثمر فيه 3 مليارات دولار على مدى العقد المقبل للمساعدة فى علاج أو منع أو التحكم فى جميع الأمراض، إذ سيحصل المشروع على التمويل من الشركة التي يديرها مارك زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان والتي تبلغ قيمتها 45 مليار دولار.

وقالت بريسيلا تشان على خشبة المسرح فى حفل أقيم أمس فى سان فرانسيسكو : إن المشروع سيضم فريقًا من العلماء والمهندسين لبناء أدوات جديدة للمجتمع العلمي، وسيذهب نحو 600 مليون دولار إلى Biohub، الموقع الجغرافى الجديد الذى سيوحد باحثون من جامعات ستانفورد وبيركلي، وUCSF مع المهندسين لإيجاد طرق جديدة لعلاج المرض.

وأوضحت تشان “سيكون الاستثمار فى البحوث العلمية الأساسية بهدف علاج الأمراض، وبصفتي طبيب أطفال لقد عملت مع العائلات فى أصعب لحظات حياتهم”، وذرفت بريسلا الدموع على خشبة المسرح وهى تروى ردود فعل لناس عند سماع إصابة أحد أفراد أسرتهم بالسرطان.

وكشف “زوكربيرج” عن خارطة الطريق للبرنامج الجديد والتي تتضمن ثلاثة أجزاء الأولى هى جلب العلماء والمهندسين معًا والثانية هي بناء الأدوات والتكنولوجية، أما الثالثة فتنطوي على النمو لتمويل العلم.

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