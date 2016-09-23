أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«محافظ المنيا»يبحث مع المرور والطرق الاستعداد للعام الدراسى الجديد

Google+ Print
«محافظ المنيا»يبحث مع المرور والطرق الاستعداد للعام الدراسى الجديد «محافظ المنيا»يبحث مع المرور والطرق الاستعداد للعام الدراسى الجديد

محافظ المنيا

مراسل«ONA»:

عقد عصام البديوي محافظ المنيا، مساء اليوم الخميس، إجتماعًا مع إدارة المرور والمرافق والطرق، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام المساعد وذلك لمناقشة خطة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وحل أزمة الاختناقات المرورية .

وأكد “المحافظ”، على توفير 15 أتوبيسًا من إدارة النقل الجماعي لتكون جاهزة لنقل الطلاب حال وجود زحام مروري وقت الذروة ، وشدد على تكثيف الحملات على مدار اليوم لرفع الإشغالات والقمامة والمخلفات حول أسوار ومداخل المدارس وكذلك التعديات على الأرصفة ورفع السيارات المتهالكة بالشوارع لتيسير الحركة المرورية ،لافتا إلى ضرورة إعادة تخطيط الاتجاهات والمسارات المرورية لبعض الشوارع والميادين وفقا للمتغيرات الحالية والكثافة المرورية.

وكلف “المحافظ”، إدارة الطرق بإعداد خطة زمنية لبدء التنفيذ في أعمال إعادة تأهيل وترميم كوبري الملك فاروق حفاظًا على حياة المواطنين.

ووجه “المحافظ” الهيئة العامة للطرق ووحدة الرصف وصيانة الطرق بعمل مسح شامل لجميع المطبات على الطرق السريعة لمعرفة مدى الاحتياج لها، مع تنفيذ أعمال الإضاءة والدهانات للمطبات تفاديًا لوقوع الحوادث، كما وجه بإعداد دراسة تتضمن التكلفة الخاصة بإنارة الطريق الصحراوي الشرقي حتى أسيوط .

من جانبه أوضح العقيد محمد رشاد، مدير إدارة المرور، أن هناك استعدادات تامة لمواجهة الكثافات المرورية التي تتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وهناك تعليمات بتشكيل حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات للمساهمة في تحقيق سيولة مرورية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا