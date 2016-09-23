«محافظ المنيا»يبحث مع المرور والطرق الاستعداد للعام الدراسى الجديد

مراسل«ONA»:

عقد عصام البديوي محافظ المنيا، مساء اليوم الخميس، إجتماعًا مع إدارة المرور والمرافق والطرق، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام المساعد وذلك لمناقشة خطة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وحل أزمة الاختناقات المرورية .

وأكد “المحافظ”، على توفير 15 أتوبيسًا من إدارة النقل الجماعي لتكون جاهزة لنقل الطلاب حال وجود زحام مروري وقت الذروة ، وشدد على تكثيف الحملات على مدار اليوم لرفع الإشغالات والقمامة والمخلفات حول أسوار ومداخل المدارس وكذلك التعديات على الأرصفة ورفع السيارات المتهالكة بالشوارع لتيسير الحركة المرورية ،لافتا إلى ضرورة إعادة تخطيط الاتجاهات والمسارات المرورية لبعض الشوارع والميادين وفقا للمتغيرات الحالية والكثافة المرورية.

وكلف “المحافظ”، إدارة الطرق بإعداد خطة زمنية لبدء التنفيذ في أعمال إعادة تأهيل وترميم كوبري الملك فاروق حفاظًا على حياة المواطنين.

ووجه “المحافظ” الهيئة العامة للطرق ووحدة الرصف وصيانة الطرق بعمل مسح شامل لجميع المطبات على الطرق السريعة لمعرفة مدى الاحتياج لها، مع تنفيذ أعمال الإضاءة والدهانات للمطبات تفاديًا لوقوع الحوادث، كما وجه بإعداد دراسة تتضمن التكلفة الخاصة بإنارة الطريق الصحراوي الشرقي حتى أسيوط .

من جانبه أوضح العقيد محمد رشاد، مدير إدارة المرور، أن هناك استعدادات تامة لمواجهة الكثافات المرورية التي تتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وهناك تعليمات بتشكيل حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات للمساهمة في تحقيق سيولة مرورية.