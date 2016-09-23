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رئيس اتحاد الكرة يعد بحل أزمة دخول الصحفيين للملاعب في أسرع وقت

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رئيس اتحاد الكرة يعد بحل أزمة دخول الصحفيين للملاعب في أسرع وقت رئيس اتحاد الكرة يعد بحل أزمة دخول الصحفيين للملاعب في أسرع وقت

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

وعد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، بإنهاء أزمة الصحفيين والإعلاميين والمتعلقة بمشاكلهم في دخول الملاعب والاستادات خلال مباريات الدوري في أسرع وقت ممكن، موضحًا أنه لن يسمح بإهانة أي صحفي.

وأوضح أبو ريدة “في تصريحات له اليوم الخميس” أن الصحافة الرياضية والصحفي من أهم عناصر منظومة كرة القدم في ويجب احترامهم ومساعدتهم على أداء رسالتهم بالشكل اللائق، مشيرًا إلى أنه لن يقبل بإهانة الصحفيين وسيعمل على إنهاء المشكلة فورًا.

وشدد أبو ريدة على أنه سيعقد اجتماعًا خلال ساعات مع ممثلي وزارة الداخلية في حضور ممثلي رابطة النقاد الرياضيين لإنهاء الأزمة، والتوصل لحل يرضى الجميع بجانب اجتماعات أخرى مع رؤساء الاستادات للتفاهم معهم بشأن مساعدة الصحفي على أداء مهام عمله وتسهيل مهمته.

وقال إنه يسعى لأن تكون هناك منظومة متكاملة لمعاونة الصحفي في أداء عمله.

يذكر أن مجموعة كبيرة من الصحفيين واجهت صعوبة بالغة في حضور مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري.

أ ش أ

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