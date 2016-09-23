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محافظ السويس: سنقضى على الكلاب الضالة باصطياد 25 كلبًا فى اليوم

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محافظ السويس: سنقضى على الكلاب الضالة باصطياد 25 كلبًا فى اليوم محافظ السويس: سنقضى على الكلاب الضالة باصطياد 25 كلبًا فى اليوم

اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس

أكد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، إنه تم البدء فى حملة للقضاء على الكلاب الضالة بشوارع المحافظة، موضحًاً :”قمنا بحملات فى كل الأحياء جميع شوارع السويس، ونجحنا بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى فى اصطياد 25 كلبًا فى اليوم، فى كل حى بعيد و5 كلاب فى الأحياء المزدحمة”.

وقال حاكد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، إن زيادة عدد الكلاب الضالة بشوارع المحافظة يرجع إلى انتشار القمامة، حيث تعتبر مبعثًا للحيوانات والحشرات والأمراض، مضيفًا:” مع النظافة ستقل كل هذه الأشياء”.

وأوضح حامد، أنه يستهدف العمل على مشاكل تراكم القمامة والصرف الصحى، ويعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى، التى تتلخص فى العمل وحل مشاكل المواطنين.

 

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