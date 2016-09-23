"معاشات المصريين بالعراق": ندرس أحقية الورثة.. و425 مواطنا تقدموا بأوراقهم

أعلنت اللجنة العراقية، برئاسة أحمد عبد الجليل الساعدى رئيس هيئة التقاعد العامة العراقية بوزارة المالية، أنه تقدم للجنة خلال مباشرة عملها على مدى 5 أيام 425 مواطنا مصريا، من مستحقى المعاشات التقاعدية من العاملين السابقين أو ورثتهم، حيث تمت مراجعة جميع أوراقهم ومستنداتهم، وتبين استيفاء أوراق 250 مستحقا للمعاشات، سيتم تسليم هويات "بطاقات" لهم بالتزامن مع زيارة وزير العمل والشئون الاجتماعية لمصر، خلال شهر أكتوبر المقبل، لصرف معاشاتهم عن العام الحالى 2016 من مصرف الرافدين بالدقى.

وأوضح أحمد عبد الجليل الساعدى، رئيس هيئة التقاعد العامة العراقية بوزارة المالية، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة القوى العاملة، للوفد العراقى بخصوص المعاشات التقاعدية المتجمدة للمصريين بالعراق منذ عام 1991، وذلك بمقر ديوان عام وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، أنه بالنسبة للمتجمد المستحق لـ 250 مستحقا من عام 1990 حتى نهاية عام 2015، سيتم عرض مذكرة بإجمالى مبالغهم على مجلس الوزراء العراقى لإقرار المبلغ المستحق وكيفية ومدد صرفه.

وقال الساعدى: أما بالنسبة للورثة من الـ175 مواطنا (باقى المتقدمين) والذين ثبت أنهم من الورثة، فسوف يتم دراسة أحقيتهم فى صرف المعاش طبقا لتغير حالاتهم الاجتماعية، طبقا للمدد التى يستحقون عنها المعاش.

وأشار رئيس هيئة التقاعد العامة العراقية بوزارة المالية، إلى أنه بالنسبة لباقى المستحقين المسجل أسمائهم بمركز معلومات وزارة القوى العاملة المصرية ولم يحضروا خلال فترة وجود اللجنة العراقية بالقاهرة، فسوف تقوم الوزارة بالإعلان مرة أخرى خلال فترات قادمة أخرى للتقدم بأوراقهم ومستنداتهم، والمتمثلة فى رقم المعاش التقاعدى للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومى، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفى، أو توكيل رسمى وقانونى للحصول على المستحقات، وذلك لمراجعتها وإرسالها إلى السفارة العراقية بالقاهرة، لتقوم بدورها بإرسالها إلى هيئة التقاعد العراقية لدراستها من الناحية القانونية والمالية والتدقيقية، تمهيدا لإتخاذ إجراءات صرفها.

وتضم اللجنة العراقية الخاصة ببحث ملفات المعاشات التقاعدية للعاملين بالعراق، أحمد عبد الجليل الساعدى رئيس هيئة التقاعد العامة العراقية بوزارة المالية، وعضوية على جعفر محمد الحلو مدير عام الضمان الاجتماعى بوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية.

يذكر أن وزارة القوى العاملة، كانت قد استضافت وفدا عراقيا لمدة 5 أيام من الأحد الماضى حتى اليوم الخميس، لاستقبال المستحقين للمعاشات التقاعدية وبحث كل حالة على حدى، وتم تقسيم حضورهم طبقا للحروف الأبجدية، لعرض ملفاتهم على الوفد العراقي، حيث تم فى اليوم الأول المحدد طبقا للحروف الأبجدية:( أ ب ت ث ج ح خ) واليوم الثانى الاثنين للحروف الأبجدية: ( د ذ ر ز س ش ص ض)، والثلاثاء :( ط ظ ع غ ف ق)، والأربعاء: للأسماء بحرف ( م ) فقط، والخميس: لحروف (ك ل ن ه و ى)، ولم يحضر سوى 425 مواطنا السابق الإشارة إليهم.