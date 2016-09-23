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زعيمة حزب إسرائيليى لنتنياهو: لو كنت تريد السلام لأخليت المستوطنات

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زعيمة حزب إسرائيليى لنتنياهو: لو كنت تريد السلام لأخليت المستوطنات زعيمة حزب إسرائيليى لنتنياهو: لو كنت تريد السلام لأخليت المستوطنات

>كتب: هاشم الفخرانى

قالت زعيمة حزب ميرتس الإسرائيلى زهافا جلئون، إنه لو كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يريد السلام حقا، فعليه إخلاء البؤر الاستيطانية فى المناطق الفلسطينية.

وأضافت فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "لا أحد من الحضور فى جلسة الأمم المتحدة اقتنع بدعوة نتنياهو لعباس بإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلى، فكلام نتنياهو بدون رصيد".

 

وأضافت جلئون فى ردها على خطاب نتنياهو "لو أراد نتنياهو التوصل لتسوية، فبمقدرته تنفيذ عدة خطوات من أجل التسوية دون أن يُعرض أى إسرائيلى للخطر، وأول خطوات التسوية تكون عن طريق إخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية".

 

وتابعت: خطاب نتنياهو غير موجه لعباس بل موجه للإدارة الأمريكية، لكى تمنع أى إجراءات موجهة ضد إسرائيل فى الأمم المتحدة فى شهر يناير المقبل.


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