13 قتيلا جراء غارات جوية على حى بستان القصر بحلب السورية

تعرضت المناطق التى يسيطر عليها المتمردون فى حى بستان القصر بمدينة حلب السورية الليلة لغارات جوية أسفرت عن مصرع 13 شخصا على الأقل.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" أن هذه الغارات تعتبر الأسوأ منذ عدة شهور، كما أنها تأتى بعد انتهاء وقف إطلاق فى سوريا مؤخرا بوساطة روسية- أمريكية والذى دام سبعة أيام.

وأضافت الشبكة أن النيران ما زالت مشتعلة فى بستان القصر بعد قصفه بقنابل حارقة من جانب الطائرات المغيرة، مشيرة إلى أن الغارات تأتى فى أعقاب محاولات من جانب العناصر المتمردة لكسر الحصار الذى تفرضه القوات الحكومية على بستان القصر.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أعلن فى وقت سابق أن المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين فى حى بستان القصر تعرضت لنحو 14 غارة جوية أسفرت عن اندلاع حرائق هائلة.