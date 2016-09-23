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محافظ البحيرة: معظم المهاجرين غير الشرعيين فى مركب رشيد أعمارهم 14 سنة

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محافظ البحيرة: معظم المهاجرين غير الشرعيين فى مركب رشيد أعمارهم 14 سنة محافظ البحيرة: معظم المهاجرين غير الشرعيين فى مركب رشيد أعمارهم 14 سنة

محمد سلطان محافظ البحيرة

قال محمد سلطان محافظ البحيرة، إن النيابة العامة أصدرت قرارًا بحبس 4 أشخاص من طاقم مركب رشيد، الذين قاموا بمحاولة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أنه جارى الإفراج عن عدد 43 من المحتجزين من باقى الجنسيات الأخرى، منهم ” 26 سودانيا، و14 إريتريا، و2 صوماليا، وسورى واحد”.

وأضاف سلطان، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″، أنه تم الإفراج عن عدد 110 محتجزين مصريين تم إنقاذهم من غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل مدينة رشيد صباح أمس، وذلك بعد صدور قرار النيابة بالإفراج عنهم واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية حيالهم، حيث تم تسليمهم إلى ذويهم، الذين تجمعوا أمام قسم شرطة رشيد، مضيفًا أن أعمار هؤلاء الاشخاص يتراوح مابين 14- 15عاما.

وأكد سلطان، أن عدد من تم انتشالهم يبلغ 55 جثمانا من الضحايا، وتم تسليم 16 لذويهم لمن تم التعرف عليهم، مضيفا أن العديد منهم أفارقة وأجانب.

 

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