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«وزير التعليم» يعتمد حركة تنقلات بين وكلاء ومديرى المديريات بالمحافظات

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«وزير التعليم» يعتمد حركة تنقلات بين وكلاء ومديرى المديريات بالمحافظات «وزير التعليم» يعتمد حركة تنقلات بين وكلاء ومديرى المديريات بالمحافظات

 

الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

اعتمد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حركة تنقلات وترقيات بين وكلاء المديريات ومديرى المديريات، شملت تعيين فريدة مجاهد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وعبد الجواد عبد العال مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

كما شملت تعيين محمد عطية محمد وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومحمد حسام الدين مديرًا لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وأسماء عبد الفتاح حامد وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومحمد كامل عبد الحليم وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ومها مصطفى حسن الشربينى وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

 

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