المدير الفني للمقاولون العرب: طرد “شعبان” والغيابات سر هزيمة اليوم

حمل محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، اليوم الخميس، الغيابات وطرد لاعب الفريق محمد شعبان وراء الهزيمة أمام الأهلي بهدفين دون رد ضمن مباريات الأسبوع الثاني للدوري الممتاز.

وأكد محمد عودة فى تصريحات على قناة “on sport” : “الغيابات أثرت علينا النهاردة وكان عندنا نقص كتير لكن الفترة الجاية هتكون أفضل ونحاول نرجع الإصابات ونبدء نعالج السلبيات مثل الكرات الثابتة التي تمثل خطورة على مرمانا”.

وعبر “عودة” عن استيائه من اللعب خارج ملعبه مشيرًا إلى أن استاد المقاولون قادر على استضافة المباريات، موضحًا أنه من أكثر الملاعب التي تؤمن فيها المباريات.

يذكر أن ذئاب الجبل خسروا مباراتهم مساء اليوم أمام الأهلي بهدفين نظيفين لمحمد نجيب وعبد الله السعيد على التوالي، على ملعب بتروسبورت.