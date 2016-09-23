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«التعليم»: موظفو المديريات يتحالفون مع المدارس الخاصة والطالب هو الضحية

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«التعليم»: موظفو المديريات يتحالفون مع المدارس الخاصة والطالب هو الضحية «التعليم»: موظفو المديريات يتحالفون مع المدارس الخاصة والطالب هو الضحية

الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

قال طارق طلعت، مدير التعليم الخاص بوزراة التربية والتعليم، إن هناك بعض التحالفات بين موظفي مديريات التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة، ما يتسبب في إخلال المنظومة، ويدفع ثمن الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف «طلعت» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن الوزارة تتيح إمكانية تقديم أولياء الأمور شكواهم دون إبراز شخصيتهم، وتقوم هي بدورها في فحص تلك المشكلات والعمل على حلها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

ووصف مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، خسارة بعض المدارس، كما ردد البعض، بـ«الخسارة النسبية»، مشيرا إلى أن الوزارة تمثل الميزان بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، حيث يوجد في مصر 2 مليون طالب يدرسون في 7 آلاف مدرسة خاصة.

وأوضح «طلعت»، أن هناك زيادة في أعداد المواطنين الذين يتقدمون بطلبات لتحويل أبنائهم من مدارس خاصة إلى حكومية بسبب زيادة المصروفات.

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