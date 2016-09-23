«النني» يظهر فى التطبيق الجديد لآرسنال الإنجليزي على الموبايل

فاز المحترف المصري محمد النني، والحارس التشيكي المخضرم بيتر تشيك، لاعبي نادي آرسنال الإنجليزي، فى تصويت الجماهير، ليمثلوا الفريق في تطبيق جديد على الموبايل تحت مسمى “Junior Gunners App”.

وأطلق الموقع الرسمي للنادي تصويت بين الجماهير على اللاعب الذي يتمنى الجمهور مشاهدته في التطبيق، وتم اختيار “النني” و”تشيك” للانضمام إلى التطبيق الجديد بجانب كل من ألكسيس سانشيز وهيكتور بيلليرين ومسعود أوزيل وثيو والكوت الذين تم اختيارهم فى وقت سابق.

ودعا الحساب الرسمى للمدفعجية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جماهير الفريق للانضمام إلى التطبيق، من خلال النجمين الجديدين النني وتشيك أحدث المنضمين.