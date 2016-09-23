أبو الغيط يدعو للنظر في عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم الدولي لليبيا

أعلنت جامعة الدول العربية أن أمينها العام أحمد أبو الغيط شارك اليوم الخميس في الاجتماع الوزاري الخاص بليبيا الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة رئيس الوزراء الليبي فايز السراج ووزراء وممثلين عن 23 دولة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي – في بيان صحفي مساء اليوم الخميس – بأن الاجتماع شهد تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لضمان تنفيذ “اتفاق الصخيرات” ومواجهة تحدي الإرهاب, سعيا للوصول إلى تحقيق كامل الأمن والاستقرار في ليبيا.

واوضح عفيفي إن أبو الغيط حرص على أن يشير في مداخلته أمام الاجتماع إلى أن الجامعة العربية سوف تواصل جهدها لاستكمال تنفيذ “اتفاق الصخيرات”, أخذا في الاعتبار أن هناك زخما عربيا جديدا ومتصاعدا لاضطلاع الجامعة بدور أنشط في معالجة الأزمة الليبية وهو ما تجسد في إقرار المجلس الوزاري العربي خلال اجتماعه في 8 سبتمبر الجاري بالقاهرة تعيين ممثل خاص للأمين العام لمتابعة الأوضاع في ليبيا وإجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية المعنية.

وأضاف أن أبو الغيط أشار أيضا إلى أنه جار حاليا دراسة الدور الذي يمكن للجامعة العربية القيام به فيما يخص الجوانب التي أسند “اتفاق الصخيرات” دورا صريحا للجامعة بشأنها, وذلك على غرار المادة (58) من الاتفاق والتي نصت على قيام حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة والجامعة العربية في تنظيم مؤتمر دولي لحشد الدعم وتنسيق المساعدة الدولية لليبيا في مختلف مجالات بناء القدرات والحكم الرشيد ومكافحة الإرهاب, مضيفا “أن الجامعة تعتزم أيضا العمل مع مبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتوسيع رقعة الدعم الإقليمي لجهود التسوية في ليبيا”.

وأشار المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط إلى أنه تم في ختام الاجتماع تبني إعلان من الأطراف المشاركة يؤكد التزامها بالعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مناسبة في ليبيا عبر الحوار السياسي والتوافق الوطني, واستكمال بناء المؤسسات, وصياغة الدستور الليبي الجديد وتحسين الأوضاع الإنسانية لأبناء الشعب الليبي, مع الأخذ علما بقرار المجلس الوزاري العربي بتعيين ممثل خاص لأمين عام جامعة الدول العربية معني بالوضع في ليبيا والترحيب بجهود الجامعة الرامية لدعم “اتفاق الصخيرات” سعيا للوصول إلى التسوية السياسية المنشودة.

أ ش أ