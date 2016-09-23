مدافع نورثامبتون الإنجليزي : إبراهيموفيتش يشبه الـ«ترميناتور»

اكتسب المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب مانشيستر يونايتد الإنجليزي، لقبًا جديدًا بعدما وصفه جابريل زاكوني مدافع فريق نورثامبتون تاون الإنجليزى بـ”الترميناتور”.

وفى تصريحات نقلتها صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، قال زاكونى “إبراهيموفيتش يتحدث كثيرًا فى الملعب، لكنه يتحدث مثل الإنسان الآلي، لذا فإنه يشبه قليلًا الترميناتور «المُبيد»”.

وأضاف “بإمكانك رؤية تأثير إبراهيموفيتش على فريقه، عندما يخاطب لاعبيه فى الملعب، ويطالبهم بالهدوء على الكرة، فهو يتمتع باحترام كبير من كل لاعبى فريق مانشستر يونايتد”.

وجاء وصف “زاكونى”، عقب نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأربعاء فى دور الـ32 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث لاحظ مدافع نورثامبتون أثناء اللقاء، أن إبراهيموفيتش يشبه الممثل الأمريكى الشهير “آرنولد شوارزنيجر” في فيلمه “ترميناتور”.

ونجح مانشستر يونايتد أمس الأربعاء في تحويل تخلفه بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف ضمن منافسات دور الـ32 ليتأهل إلى دور الـ16 من البطولة، ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي على ملعب “أولد ترافورد” في أكتوبر المقبل.