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مدرب الأرجنتين: برشلونة لا يهتم كثيرا بالحالة الصحية لميسي

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مدرب الأرجنتين: برشلونة لا يهتم كثيرا بالحالة الصحية لميسي مدرب الأرجنتين: برشلونة لا يهتم كثيرا بالحالة الصحية لميسي

(إفي): يرى إدجاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، أن نادي برشلونة الإسباني لا يهتم كثيرا بالحالة الصحية لنجمه ليونيل ميسي وذلك بعدما علم بحجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد أمس الأربعاء.

وأشار إلى أن قائد (الألبيسيليستي) أصبح "خارج حساباته عمليا" لمواجهتي المقبلتين أمام بيرو وباراجواي في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 يومي 6 و11 أكتوبر/تشرين أول المقبل على الترتيب.

وقال باوزا في تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس "برشلونة يطالبنا بالاعتناء بميسي ولكن في الحقيقية هم من عليهم أن يهتموا أكثر بحالته الصحية. هو دائما يريد المشاركة في جميع المباريات ولا يريد أن يخرج من الملعب ولكن لهذه الأسباب يتواجد الطبيب والمدير الفني، من أجل تقييم حالة اللاعب".

وكان "البرغوث" قد تعرض لتمزق في العضلة الضامة لساقه اليمنى أمس الأربعاء خلال مباراة فريقه أمام الأتلتي في الجولة الخامسة من الليجا والتي انتهت بالتعادل (1-1)، وسيغيب لنحو ثلاثة أسابيع وفقا لتأكيدات النادي الكتالوني في البيان الذي أصدره.

وأوضح "لم أتحدث بعد مع ميسي، أعتقد أنني سأقوم بهذا الأمر مساء اليوم. إذا ما تأكد التشخيص المبدئي لإصابته، فلن استدعيه بالطبع. لقد اصبح خارج حساباتي عمليا. أعتقد أن ثلاثة أسابيع قليلة إذا كانت الإصابة تمزق في العضلة الضامة. يجب الاطمئنان على حالته".

وستحل الأرجنتين ضيفه على بيرو يوم 6 من الشهر المقبل في العاصمة ليما قبل أن تستضيف باراجواي بعدها بخمسة أيام بمدينة كوردوبا وذلك في إطار الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات.

ويحتل "الالبيسيليستي" المركز الثالث برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف خلف البرازيل ونقطة من المتصدر المنتخب الأوروجوائي.

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