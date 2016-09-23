حريق محدود بدار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي بالهرم

أعلن البنك المركزي المصري، السيطرة على حريق محدود شب اليوم الخميس،بحجرة الديزل بفناء دار الطباعة التابعة للبنك المركزي بالهرم.

وذكر البنك المركزي في بيان صحفي, أن الحريق بعيد تمامًا عن مبنى الإنتاج أو طباعة النقود وانه تمت السيطرة عليه بمعرفة فرق الإطفاء بالبنك وقامت فرق الحماية المدنية بدعم عمليات السيطرة على الحريق لمنع اندلاعه مرة أخرى.

وأوضح البيان، أن التقرير المبدئي للأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة، أكدت أنه لا توجد شبهة جنائية للحريق ومن المحتمل أنه ناتج عن ماس كهربائي من مصباح الإضاءة بحجرة الديزل.

أ ش أ