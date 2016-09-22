في مواجهة ستوك سيتي.. مدرب وست بروميتش يخوض مباراته الـ1000 بالبريميرليج

يتطلع توني بوليس مدرب وست بروميتش البيون الإنجليزي، لتحطيم أحد الأرقام القياسية مع استعداده لخوض مباراته رقم 1000 كمدرب فى ظل عودته لمواجهة فريقه القديم ستوك سيتي فى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد السبت.

وقال المدرب الويلزي الذى بدأ الموسم الحالى فى الدورى الممتاز كأبرز المرشحين من قبل مكاتب المراهنات لفقدان منصبه “كرة القدم رياضة قديمة ومسلية”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف : “الوصول للمباراة رقم 1000 كمدرب من خلال لقاء ستوك يعد أمرًا رائعًا حقًا”.

وتابع : “عندما أنهى مسيرتي مع كرة القدم فإنني سأنظر للخلف وأفكر فى المباراة رقم ألف باعتبارها أحد الإنجازات التي حققتها، هى تمثل المباراة التالية لي الآن”.

وتابع : “كنت محظوظًا كما أنه شرف كبير بالنسبة لي أن أدرب الكثير من الأندية فى طريقتي لتولي المسئولية فى المباراة رقم 1000″.

وسيكون بوليس، 58 عامًا، المدرب رقم 25 على صعيد الكرة الإنجليزية في العصر الحديث الذي يبلغ المباراة الرسمية رقم 1000 له لينضم لمجموعة تشمل مات بوسبي واليكس فيرجسون وآرسين فينجر وبوبي روبسون وجراهام تابلور وروي هودجسون.

وأضاف بوليس في إشارة إلى آخر مباراة للفريق خارج ملعبه عندما خسر 1 – صفر “صنعنا فرصا أفضل مقارنة بما قمنا به أمام وست هام وذلك عندما واجهنا بورنموث لكننا لم نسجل”.

وكان مستقبل بوليس قد خضع لتدقيق شديد منذ تغيير ملكية الفريق حيث استحوذت مجموعة يوناي وكاي سبورتس ديفلوبمنت الصينية للاستثمار على النادى الأسبوع الماضى.