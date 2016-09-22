سيد عبد الحفيظ : سنحارب من أجل اللعب على استاد القاهرة

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على المقاولون العرب فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفي محمد نجيب وعبد الله السعيد، مشيرًا إلى أن المبارايات الأولى من الدوري تحتاج إلى تركيز كبير وتجميع نقاط.

وأضاف عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة on sport : “مروان محسن يحتاج إلى 3 أسابيع للعودة من الإصابة، وكذلك ربيعة باستثناء إصابتي صالح جمعة وباسم علي”.

وأردف مدير الكرة : “سنحارب من أجل اللعب على استاد القاهرة ومفيش سبب مقنع يمنعنا من اللعب عليه”.