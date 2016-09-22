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عضو بجمعية أصحاب المدارس الخاصة: «المدارس بتخسر .. ولا تملك قرار الإغلاق»

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عضو بجمعية أصحاب المدارس الخاصة: «المدارس بتخسر .. ولا تملك قرار الإغلاق» عضو بجمعية أصحاب المدارس الخاصة: «المدارس بتخسر .. ولا تملك قرار الإغلاق»

الاعلامي شريف عامر

قال عبدالرؤوف علام، عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن هناك فرق بين زيادة المصروفات المرتبة بالكتاب الدوري والشرائح الخاص بوزارة التربية والتعليم، وإعادة التقييم الذي تعتمد عليه الوزارة.

وأضاف «علام» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أن هناك بعض المدارس تتعرض للخسارة منذ أكثر من 5 سنوات، وكان لابد من إعادة تقييم المصروفات.

وأشار إلى أن أصحاب المدارس التي تتعرض للخسارة لا يملكون قرارات بإغلاقها إلا بعد رفض وزارة التربية والتعليم، لإعادة التقييم المقدم من هذه المدارس.

وأكد، أن 80% من المدارس الخاصة في مصر تتعرض للخسارة، نظرًا لأن مصروفاتها لا تزيد عن الـ 3 آلاف جنيه للطالب الواحد سنويًا.

 

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