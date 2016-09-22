البابا فرانسيس: الصحافة القائمة على الشائعات شكل من أشكال الإرهاب

قال البابا فرنسيس، اليوم الخميس، إن الصحافة القائمة على الشائعات شكل من أشكال “الإرهاب”، وإن وسائل الإعلام التي تصور مجتمعات بأكملها في قوالب جامدة أو تبث الخوف من المهاجرين تنتهج أسلوبًا هدامًا.

وقال البابا في كلمة أمام زعماء الرابطة الوطنية للصحفيين بإيطاليا، إنه ينبغي للصحفيين بذل جهد إضافي سعيًا وراء الحقيقة خاصة في عصر تستمر فيه التغطية الإخبارية على مدار الساعة، وذلك بحسب ما نشرته رويترز.

وأضاف فرانسيس، أن نشر الشائعات هو مثال “للإرهاب” ومثال يوضح “كيف يمكنك قتل إنسان بلسانك”، وتابع يقول “يصدق هذا بدرجة أكبر على الصحفيين لأن أصواتهم قادرة على الوصول إلى كل شخص وهذا سلاح قوي للغاية”.