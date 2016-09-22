بعد انتهاء سلسلة الهزائم .. جوزيه مورينيو ينتقد “إينشتاين” كرة القدم

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، من يعتبرون أنفسهم “إينشتاين” كرة القدم بعد موجة الانتقادات التي رافقت البداية المتواضعة لفريقه ممثلة بـ3 هزائم في أسبوع واحد.

وتوقفت السلسلة السلبية لمان يونايتد، بفوزه على نورثامبتون 3-1 في كأس الرابطة الإنجليزية، لكن المدرب البرتغالي لم يستطع هضم بعض التعليقات، إذ سقط يونايتد أمام جاره سيتي وواتفورد في الدوري المحلي وفيينورد روتردام الهولندي في الدوري الأوروبي، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وقال مورينيو في مقابلة مع موقع النادي الإنجليزي “أعرف أن بعض من يعتبرون أنفسهم إينشتاين في كرة القدم، التي هي مليئة بهم وحاولوا محو 16 عامًا من مسيرتي”.

وأضاف “لقد حاولوا أيضًا محو مسيرة لا تصدق لنادي مانشستر يونايتد والتركيز فقط على أسبوع سيء شهد 3 نتائج سيئة، لكن هذه هي كرة القدم الجديدة، إنها مليئة بمن يعتبرون أنفسهم إينشتاين”.

وأردف “استطيع أن أفهم بوضوح خيبة أمل أنصار الفريق خلال الأسبوع الأخير، أفهم ذلك جيدًا، لكني متأكد من أنه عندما يعود الفريق ليلعب على أرضه، السبت، ضد ليستر حامل اللقب، سيكونون خلفه كما كانوا على الدوام”.