نيابة قنا تباشر التحقيق مع تاجر لتخزينه 1000 كارت شحن لبيعها أعلى من سعرها

تباشر النيابة العامة ببندر قنا، التحقيق مع صاحب محل محمول لتخزينه كمية من كروت الشحن، تمهيدا لبيعها بأزيد من السعر المقرر.

كانت وحدة مباحث التموين بقنا، برئاسة النقيب محمد الملقب رئيس مباحث التموين، وإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية، ألقت القبض على " حمادة . ع " صاحب محل محمول بمدينه قنا، بعد العثور بحوزته على 1000 كارت شحن محمول، قام بتخزينها تمهيدا لبيعها بأزيد من السعر المقرر، بالإضافة إلى العثور بحوزته على أسلحة بيضاء لبيعها بالمحل، وتحرر محضر بالواقعة بعد إخطار اللواء صلاح حسان مدير الأمن، وأخطرت النيابة العامة لتتولى النيابة التحقيق.