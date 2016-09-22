“نور الدين”: قرار عودة استيراد “الإرجوت” لم يكن مقنعًا

قال مستشار وزير التموين الأسبق الدكتور، نادر نور الدين، إن قرار مجلس الوزراء بالتراجع عن وقف استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت لم يكن قرارًا مقنعًا.

وأضاف نور الدين، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن فطر الإرجوت يُعرض الثروة الزراعية للإبادة، و يُصيب 22 نوعًا من الحبوب المصرية بـ مرض غير موجود في مصر.

في المقابل، قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش، إن فطر الإرجوت لا يُؤثر على صحة الإنسان، وذلك وفقًا لما استندت إليه اللجنة العلمية المشكلة من جانب الوزارة، وكذلك الأبحاث التي استندت إليها الحكومة، موضحًا أن: “الدول المصدرة للإرجوت، شعبها يأكل من هذا القمح”.