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“نور الدين”: قرار عودة استيراد “الإرجوت” لم يكن مقنعًا

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“نور الدين”: قرار عودة استيراد “الإرجوت” لم يكن مقنعًا “نور الدين”: قرار عودة استيراد “الإرجوت” لم يكن مقنعًا

مستشار وزير الأسبق الدكتور، نادر نور الدين

قال مستشار وزير التموين الأسبق الدكتور، نادر نور الدين، إن قرار مجلس الوزراء بالتراجع عن وقف استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت لم يكن قرارًا مقنعًا.

وأضاف نور الدين، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن فطر الإرجوت يُعرض الثروة الزراعية للإبادة، و يُصيب 22 نوعًا من الحبوب المصرية بـ مرض غير موجود في مصر.

في المقابل، قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش، إن فطر الإرجوت لا يُؤثر على صحة الإنسان، وذلك وفقًا لما استندت إليه اللجنة العلمية المشكلة من جانب الوزارة، وكذلك الأبحاث التي استندت إليها ، موضحًا أن: “الدول المصدرة للإرجوت، شعبها يأكل من هذا القمح”.

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