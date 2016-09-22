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مدرب الأرجنتين ينتقد برشلونة بسبب إصابة «ميسي»

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مدرب الأرجنتين ينتقد برشلونة بسبب إصابة «ميسي» مدرب الأرجنتين ينتقد برشلونة بسبب إصابة «ميسي»

ليونيل ميسي

انتقد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني إدجاردو باوزا، اليوم الخميس، نادى برشلونة الإسباني لكثرة إشراك النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الذى سيغيب عن المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده فى تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 فى روسيا.

وفي حديث مع “فوكس سبورتس”، انتقد “باوزا” النادي الكتالوني قائلًا “يبعثون إلينا برسائل يطلبون فيها أن نولى عناية خاصة بميسي، فى حين لا يعملون هم على حمايته، إنه يلعب جميع المباريات”.

وقال باوزا “ لعب من دون ميسي، وإشراكه يشكل أفضلية بالنسبة إلينا لأنه يستطيع خلق نوع من عدم التوازن بين الطرفين، لكن يبقى هذا تحديًا بالنسبة إلى كمدرب وبالنسبة إلى المنتخب أيضًا إذا كان علينا أن نلعب من دونه”.

وخرج قائد منتخب الأرجنتين مصابًا بتمزق عضلى فى الدقيقة 60 من مباراة القمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد أمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسيغيب عن الملاعب نحو 3 أسابيع.

وتحتل الأرجنتين حاليا المركز الثالث فى تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 15 نقطة من 8 مباريات بفارق نقطة واحدة خلف الأوروجواى المتصدرة، وبفارق الأهداف خلف البرازيل الثانية.

 

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أونا

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