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الأهلي يسقط المقاولون بهدفين نظيفين في ثاني جولات الدوري

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احتفال لاعبي الأهلي بهدف محمد نجيب

احتفال لاعبي الأهلي بهدف محمد نجيب

حقق النادي الأهلي، فوزًا سهلًا على مضيفه المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهم على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري العام.

وسجل محمد نجيب الهدف الأول للنادي الأهلي من رأسية جميلة في الدقيقة 17، ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 68 بعد عرضية رائعة من أحمد فتحي.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 6 في صدارة الدوري، فيما يتجمد رصيد المقاولون بلا نقاط في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف.

 

 

 

جانب من المباراة

جانب من المباراة

جانب من المباراة

جانب من المباراة

جانب من المباراة

جانب من المباراة

جانب من المباراة

جانب من المباراة

 

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