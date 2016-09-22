التربية الاجتماعية بـ«الهرم التعليمية»يختتم فعاليات تدريب الأخصائيين لعام دراسي أفضل

اختتم توجيه التربية الاجتماعية بإدارة الهرم التعليمية اليوم الخميس البرنامج التدريبي للتنمية المهنية للأخصائيين الاجتماعيين تحت شعار “من أجل عام دراسى أفضل”.

وقد تضمن البرنامج محاضرات، وورش عمل لأنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية نفذها موجهو المرحلة الثانوية والإعدادية والإبتدائية.

وحضر فعاليات الورشة كل من أمال سعيد موجه عام التربية الاجتماعية لمحافظة الجيزة ،وحورية عطية موجه أول الاتحادات الطلابية بمحافظة الجيزة حيث أقاموا لقاءً مفتوحًا مع الأخصائيين الاجتماعيين، للتعرف على الجديد في مجال التربية الاجتماعية، وأيضًا للتعرف على المشكلات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس.

وتم تنفيذ البرنامج إشراف عام نبال حامد موجه أول التربية الاجتماعية، وتحت رعاية عادل عثمان مدير عام إدارة الهرم التعليمية.