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قوات ليبية: أحبطنا هجمات بسيارات ملغومة لداعش في سرت

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قوات ليبية: أحبطنا هجمات بسيارات ملغومة لداعش في سرت قوات ليبية: أحبطنا هجمات بسيارات ملغومة لداعش في سرت

الجيش الليبي_أرشيفية

قالت قوات ليبية إنها أحبطت ثلاث محاولات لتفجير سيارات ملغومة مع تجدد المعارك العنيفة ضد مخابئ لتنظيم داعش في مدينة سرت المعقل السابق للتنظيم يوم الخميس.

وطوقت القوات التي تقودها كتائب من مدينة مصراتة في غرب ليبيا وتدعمها منذ الأول من أغسطس ضربات جوية أمريكية المتشددين في منطقة سكنية آخذة في التقلص في وسط سرت بعد حملة بدأت قبل نحو أربعة أشهر.

وتشير أرقام من مستشفيات ميدانية إلى مقتل ثمانية على الأقل من القوات الليبية يوم الخميس. وقالت القوات إنها انتشلت جثث عشرة من متشددي داعش.

وقال شاهد من رويترز إن دبابات متمركزة حول المنطقة التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم تطلق نيرانها بشكل متواصل مدعومة بقذائف المورتر والمدافع المضادة للطائرات.

وبعدما تقدمت سريعا صوب سرت في مايو ايار تكبدت القوات الليبية خسائر فادحة في الأرواح بسبب نيران القناصة والتفجيرات الانتحارية والشحنات الناسفة المحلية الصنع. وقتل أكثر من 500 وأصيب أكثر من 2000.

كان تنظيم داعش قد استولى على سرت بالكامل في العام الماضي ليؤسس قاعدة مهمة للمقاتلين الأجانب ووسع سيطرته على طول نحو 250 كيلومترا من ساحل ليبيا على البحر المتوسط.

 

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