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رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة: لا نملك إحصاءات رسمية لأعداد حادث المركب

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رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة: لا نملك إحصاءات رسمية لأعداد حادث المركب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة: لا نملك إحصاءات رسمية لأعداد حادث المركب

رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية السفيرة، نائلة جبر

قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية السفيرة، نائلة جبر، إن اللجنة لا تملك أي إحصاءات رسمية محددة لأعداد حادث الهجرة غير الشرعية التي غرقت بالبحر المتوسط أمام سواحل رشيد، إلا أن اللجنة تملك إحصاءات الجثث التي تم انتشالها.

وأضافت جبر، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي،: “نحن نعيش حاليًا موسمًا جديدًا للهجرة غير الشرعية، لذلك نحن نتوقع مثل هذه الحوادث”.

وتابعت جبر، أن السماسرة يستعدون في هذه الأيام لموسم الهجرة غير الشرعية، موضحة أن مصر من الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية وتحديدًا إلى إيطاليا، لافتة إلى أن القانون الإيطالي لا يسمح بترحيل الأطفال، وطالبت بضرورة الإسراع في إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن اللجنة الوطنية انتهت من إعداد مشروع قانون الهجرة غير الشرعية.

وأكدت جبر، أن قوات حرس الحدود المصرية منعت فوق الـ 8000 آلاف من شهر مارس الماضي وحتى وقتنا هذا، في الوقت الذي توقعت فيه بهروب أقل من عدد الـ 8000 آلاف خلال العام الحالي.

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