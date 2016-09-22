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الإسماعيلي في أمان مع القيصر.. عبد ربه يُسقط الإنتاج

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الإسماعيلي في أمان مع القيصر.. عبد ربه يُسقط الإنتاج الإسماعيلي في أمان مع القيصر.. عبد ربه يُسقط الإنتاج

نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الانتصار الأول له في الدوري بعدما أسقط الإنتاج الحربي بهدف مقابل لاشيء.

الإسماعيلي خسر أمام الأهلي بهدف مقابل لاشيء في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ولكن الدراويش في أمان مع القيصر. وقاد حسني عبد ربه الإسماعيلي لإسقاط الإنتاج بهدف في الدقيقة 74.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 74 من ركلة جزاء حولها عبد ربه بنجاح في شباك أمير عبد الحميد.

وحصل توريك جبرين بمجرد نزوله إلى أرض الملعب على ركلة جزاء حولها المتخصص حسني عبد ربه بنجاح في الشباك.

وحصد الإسماعيلي الثلاث نقاط الأولى له في الدوري، بينما غاب الإنتاج عن خوض اللقاء الأول في الدوري وذلك بعد تأجيل مواجهته أمام الزمالك لمشاركة الأخير في دوري الأبطال.

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