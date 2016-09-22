أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرقام في الجول - ماذا قدم إسلام الفار في ظهوره الأول مع أسوان

Google+ Print

لم ينجح عماد النحاس هذه المرة في الاختبار. الوافد الجديد للدوري، طنطا، فاز بهدف مقابل لا شيء على ضيفه أسوان في أولى مباريات الجولة الثانية من موسم 2016/17. لقاء شهد ظهور أول لإسلام المعار المنتقل للفريق على سبيل الإعارة من الأهلي.

إصابة محمد رزق لاعب وسط أسوان في الدقيقة 19 من الشوط الأول أتاحت الفرصة لظهور الشاب إسلام الفار للمرة الأولى في الدوري الممتاز، وأتاحت الفرصة لنا أيضا لنرصد تحركات اللاعب المعار من النادي الأهلي خلال 72 دقيقة لعبها جناح فريق نجوم المستقبل السابق.

بداية، شارك "الفار" في الوسط بديلا لمحمد رزق. يلعب هذا الشاب عادة على أطراف الملعب مع تكليفات هجومية أكثر، بينما شاهدناه في المباراة يتسلم الكرة في وسط ملعب أسوان، يمرر لرفاقه على الأطراف، ويعوض غياب رزق بتكليفات دفاعية.

نستطيع أن نرى أيضا كيف كان صاحب الرقم 29 محطة لعب ممتازة للفريق بتواجده في وسط الملعب، حيث مرر له زملائه الكرة 20 مرة، 9 منها في العمق و9 على الطرف الأيمن، أي أنه قدم مساندة لجبهة عماد النحاس اليمنى ايضا التي تواجد بها السيد الشبراوي.

حوّل إسلام الفار عرضيتين من أصل ثلاث بنجاح، لديه تمريرة قصيرة واحدة فقط للخلف، وثلاث تمريرات قصيرة بعرض الملعب.

G57e435e8e3e5a.png

الدور الدفاعي الذي شاهدناه من الفار خلال اللقاء تمثل في مواجهتين دفاعيتين ناجحتين مقابل ثلاث محاولات فاشلة، نجح في استرداد الكرة خمس مرات بنجاح، بالإضافة إلى إبعاد الكرة مرتين عن منطقته الدفاعية.

لم يرتكب الفار أي خطأ على لاعبي الخصم خلال المباراة أيضا، بل نجح في الحصول على أربعة أخطاء لصالحه.

بالتأكيد لم تكن دقائقه الـ72 في الملعب بمثابة الحلم الوردي. على إسلام الفار وعماد النحاس أن يعملا سويا على تعديل بعض الأمور السلبية في أداء اللاعب إذا أراد أن يظهر مجددا.

لم نستطيع الوصول الى ا

جاءت نصف تمريرات الفار القصيرة خاطئة (11 من أصل 22). 3 تمريرات خاطئة في المنطقة الدفاعية هو أخر شيء يبحث عنه أي مدرب في لاعب الوسط، أو حتى في أي مركز أخر.

كما فقد الكرة 5 مرات في وسط ملعب طنطا نظرا لاحتفاظه بالكرة لفترة طويلة، ربما يكون هذا هو العيب الأكبر في إسلام الفار حيث شاهدناه أكثر من مرة يبالغ في المراوغة ويحتفظ بالكرة لوقت أكثر من اللازم كان سيحتاجه الفريق لرفع رتم اللعب ربما.

G57e435e8f32c7.png

لم يسدد الفار أي تسديدة على المرمى أو خارجه حتى، ربما بتعليمات من النحاس وربما لعدم قدرته على التصويب جيدا وهي نقطة أخرى يحتاج اللاعب للعمل عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع