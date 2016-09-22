الشوط الثاني الدوري المصري - المقاولون (0) الأهلي (2).. أنطوي يهدر هدفا محققا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجولة الثانية من الدوري المصري بين المقاولون العرب والأهلي.

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الأهلي بدأ مشواره في الدوري بتحقيق الانتصار على الإسماعيلي بهدف مقابل لاشيء.

المقاولون خسر أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري.

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ق72 فرصة خطيرة جدا للأهلي عن طريق جون أنطوي ووليد سليمان ولكن حسن محمود حارس المقاولون تألق

المقاولون العرب 0-2 الأهلي

عرضية رائعة من أحمد فتحي داخل منطقة جزاء المقاولون قبل أن تصل للمتحرك عبد الله السعيد والذي حولها رأسية رائعة في الشباك.

ق67 جووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني للأهلي عن طريق عبد الله السعيد.

ق56 خروج عمرو جمال ونزول جون أنطوي... تغيير أول للأهلي

ق51 فرصة خطيرة للمقاولون عن طريق محمد شعبان ولكن تسديدة الأخير فوق العارضة بقليل

انطلاق الشوط الثاني

المقاولون العرب 0-1 الأهلي

نهاية الشوط الأول

ق41 مؤمن زكريا يهدر الهدف الثاني للأهلي بعد تسديدة لم تجد طريقها إلى المرمى.

ق31 فرصة أولى للمقاولون عن طريق محمد شعبان ولكن إكرامي يتصدى لتسديدة الأخير.

ق26 خروج عمر جمال ونزول عبد الرحمن خالد للإصابة

عرضية متقنة رائعة من علي معلول يحولها نجيب في شباك المقاولون.

ق17 جووووووووووووووووووووووووول محمد نجيب والهدف الأول للأهلي.

ق2 بداية سريعة وفرصة أولى للأهلي عن طريق مؤمن زكريا ولكن الأخير يسقط أثناء التسديد على مرمى المقاولون

** المقاولون العرب 0-0 الأهلي

** انطلاق المباراة.

** بعد قليل انطلاق المباراة