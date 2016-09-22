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شوقي غريب: لن أتحدث عن ركلة جزاء الإسماعيلي وأهدرنا فرص الفوز

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شوقي غريب: لن أتحدث عن ركلة جزاء الإسماعيلي وأهدرنا فرص الفوز شوقي غريب: لن أتحدث عن ركلة جزاء الإسماعيلي وأهدرنا فرص الفوز

رفض شوقي غريب المدير الفني للإنتاج الحربي التعليق على ركلة جزاء الإسماعيلي والتي تسببت في خسارة فريقه.

الإسماعيلي بقيادة حسني عبد ربه نجح في تحقيق الانتصار أمام الإنتاج بهدف مقابل لاشيء من ركلة جزاء. (طالع التفاصيل)

وقال شوقي غريب: "لن أتحدث عن ركلة الجزاء. سواء كانت صحيحة أم لا. لن أتحدث عنها".

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي "الإسماعيلي كان أفضل في الشوط الثاني ولكن الحال اختلف في الشوط الثاني".

وأوضح "أهدرنا العديد من الفرص الحقيقة وفرص الانتصار في الشوط الثاني، وذلك بعد التغييرات التي غيرت من شكل الفريق".

وعن إيقاف وليد حسن لاعب الفريق، أتم غريب حديثه قائلا: "بسبب التوقيع لفريقين".

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