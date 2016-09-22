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أمن المقاولون يمنع دخول مروان محسن مقصورة بتروسبورت

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أمن المقاولون يمنع دخول مروان محسن مقصورة بتروسبورت أمن المقاولون يمنع دخول مروان محسن مقصورة بتروسبورت

رفض أمن المقاولون العرب دخول مروان محسن مهاجم الأهلي إلى مقصورة ملعب بتروسبورت لعدم وجود اسم اللاعب في الكشف الخاص بالمتواجدين في الملعب.

الأهلي يواجه المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري.

مروان محسن يغيب عن الأهلي منذ بداية الدوري بسبب الإصابة.

وشهدت مباراة المقاولون والأهلي قبل بدايتها أزمة في دخول الإعلاميين إلى الملعب.

وتكرر الأمر ولكن هذه المرة مع مروان محسن فرفض الأمن دخول اللاعب بسبب عدم وجود اسمه في القائمة، حسبما ذكر مراسل FilGoal.com قبل أن تُحل الأزمة عن طريق مسؤولي النادي الأهلي.

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