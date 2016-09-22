عماد سليمان رغم الانتصار: الإسماعيلي لم يصل للإنسجام والتفاهم بعد

يرى عماد سليمان المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن فريقه لم يصل حتى الآن لدرجة التفاهم والانسجام رغم تحقيق الانتصار.

الإسماعيلي بقيادة حسني عبد ربه نجح في تحقيق الانتصار أمام الإنتاج بهدف مقابل لاشيء من ركلة جزاء. (طالع التفاصيل)

فوز الإسماعيلي في الجولة الثانية يأتي بعد الهزيمة أمام الأهلي في الجولة الأولى.

وقال عماد سليمان: "لم نصل حتى الآن لدرجة التفاهم والانسجام الكامل بين اللاعبين. ذلك سيأتي من المباريات".

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي "لعبنا بطريقة مختلفة أمام الإنتاج عن الأهلي. سيطرنا على الشوط الأول ولكن هبط الأداء في الثاني".

وتطرق عماد سليمان للحديث عن مصابي الفريق قائلا " إصابة سامح عبد الفضيل أمام الإنتاج ليست بسبب الإجهاد في التدريبات".