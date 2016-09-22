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إصابة 3 أشخاص في حادثي سير بالوادي الجديد‎

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إصابة 3 أشخاص في حادثي سير بالوادي الجديد‎ إصابة 3 أشخاص في حادثي سير بالوادي الجديد‎

ارشيفية

مراسل«ONA»:

أصيب 3 أشخاص في حادثي سير متفرقين بمدينة الخارجة بالوادي الجديد.

تلقى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة، يفيد إصابة 3 أشخاص في حادثي سير متفرقين بمدينة الخارجة.

وأصيب “محمد مسلم سعيد”، 28 عامًا، بإصابات متفرقة بعد انقلاب دراجته النارية بقرية الثورة، كما أصيب”محمد حسين حسن عيد”، 19 عامًا، و”كرم حسن رباح”، بإصابات بالغة بعد انقلاب دراجة نارية، كانا يستقلانها بقرية المنيرة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، لتلقى العلاج، وجار تحرير محضر بالواقعتين.

 

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