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ارتفاع عدد ضحايا مركب البحيرة لـ 55‎ شخصًا

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ارتفاع عدد ضحايا مركب البحيرة لـ 55‎ شخصًا ارتفاع عدد ضحايا مركب البحيرة لـ 55‎ شخصًا

وهدان السيد

أعلن المتحدث باسم محافظة البحيرة، وهدان السيد، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية إلى 55، مشيراً إلى أن معظمهم من الأفارقة.

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أنه: “يتم فرز الجثث على حسب وصول أهل المتوفي”، موضحاً أنه تم إنقاذ ما يقرب من 158 شخصًا، منهم 110 مصريًا.

وأوضح السيد أنه: “لايوجد حصر لعدد المفقودين، لاسيما وأنه لم يتم معرفة إجمالي عدد من كانوا يستقلون تلك المركب”، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية ستواصل صباح الجمعة، عمليات البحث أملاً فى العثور على أي جثامين جديدة.

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