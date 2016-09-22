إصابة 6 أشخاص في انفجار إسطوانه بوتاجاز بمنزل بالغردقة

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة والاختناق مساء اليوم الخميس في انفجار أسطوانة بوتاجاز، بمنطقة الملاحة بالغردقة وتمت السيطرة علي الحريق من خلال سيارات الإطفاء وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد هندى مدير مباحث المديرية يفيد انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بمنطقة الملاحة بالغردقة تم الدفع بسيارات الدفاع المدنى، والسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة​ .