أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة 6 أشخاص في انفجار إسطوانه بوتاجاز بمنزل بالغردقة

Google+ Print
إصابة 6 أشخاص في انفجار إسطوانه بوتاجاز بمنزل بالغردقة إصابة 6 أشخاص في انفجار إسطوانه بوتاجاز بمنزل بالغردقة

مستشفى-الغردقة-العام

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة والاختناق مساء اليوم الخميس في انفجار أسطوانة بوتاجاز، بمنطقة الملاحة بالغردقة وتمت السيطرة علي الحريق من خلال سيارات الإطفاء وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد هندى مدير مباحث المديرية يفيد انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بمنطقة الملاحة بالغردقة تم الدفع بسيارات الدفاع المدنى، والسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة​ .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا