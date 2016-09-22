بالخطوات..طرق تحضير واستخدام مثبت المكياج في المنزل

مثبت المكياج من أهم أدوات التجميل، خاصةً في فصل الصيف، وهو يستخدم كما يتضح من اسمه، في تثبيت المكياج أطول فترة على الوجه، كما يهيئ البشرة لوضع المكياج ويُضفي نضارة على الوجه وعادة ما يتكون المثبت من الماء والجلسرين مضافًا إليهما عناصر أخرى.

تقدم العلامات التجارية المشهورة العديد من أنواع مثبت المكياج، منها: “ماك MAC” و”لوريال L’oreal” و”إل إيه جيرل L.A. Girl” و”كيكو KIKO” وغيرها من العلامات التجارية بأسعار متفاوتة، ولكنها تشترك في كونها مرتفعة، من ثم نقدم لك اليوم طريقة صنع مثبت المكياج في المنزل، بعناصر طبيعية ومفيدة للبشرة وتمنحك نفس النتيجة.

ويناسب مثبت المكياج جميع أنواع البشرة، ولكن إذا كانت بشرتك دهنية، عليك تقليل كمية الجلسرين المضافة إلى الخليط المثبت.

المكونات:

1 كوب صغير مياه مقطرة أو مياه معدنية.

نصف كوب صغير ماء ورد.

نصف كوب صغير جلسرين.

زجاجة/عبوة ببخاخ لوضع المثبت.

طريقة التحضير:

اسكبي المياه المقطرة داخل العبوة البخاخة، وأضيفي الجلسرين.

ضعي ماء الورد على الخليط.

يمكنك إضافة كبسولة من كبسولات فيتامين “هـ” إذا كنتِ تريدين.

رجي الزجاجة جيدًا وستُصبح جاهزة للاستخدام.

طريقة استخدام مثبت المكياج من أجل الحصول على أفضل النتائج:

يمكنك استخدام مثبت المكياج على وجهك بعد تنظيفه ووضع التونر وقبل وضع الميك أب لتهيئة الوجه للمكياج.

استخدميه بعد وضع المكياج حتى إن كنت وضعتيه قبله.

رشي من العبوة من على بعد نحو 40 سم من مرتين إلى ثلاث مرات على وجهك.

احفظيه في الثلاجة ويُفضل تحضير كمية ليست كبيرة، حيث يكون صالحًا لمدة 15 يومًا، ويُفضل تحضير كمية جديدة بعدها.