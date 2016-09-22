6 نصائح مجربة للتوفير في شراء مستحضرات التجميل

لا توجد أنثي لا تحب اقتناء مستحضرات التجميل سواء كانت مكياج أو مستحضرت للعناية بالبشرة والشعر، ولكن عادة تواجهنا أكثر من مشكلة عند الشراء، سواء غلاء أسعار المنتجات اﻷصلية ذو الخامات الجيدة، أو تكرار شراء نفس اﻷلوان و اﻷنواع قبل أن تنفذ أو توشك ع النفاذ من حقيبة المكياج.

لذا إليكي عدة نصائح مجربة :

اشتري مكياجك من خامات جيدة حتى لا تؤذي بشرتك و لتتجنبي ارتفاع اﻷسعار، اشتري فى فترة الـ Sale للمحلات الكبيرة.

اشتري الأحجام الكبيرة من الشاور جيل و الشامبو و البلسم لعائلتك لأنها تكون موفرة و تعيش فترة أطول.

فى المكياج، اشتري الألوان المحايدة التي تقومين باستخدمها و قبل النزول للشراء، القي نظرة على حقيبة مكياجك لتعرفي ماذا ينقصك حتي لا تنبهرين بالعروض و اﻷلوان و تكتشفين شراء منتجات لديك بالفعل أو لن تقومي باستخدامها كثيرًا مثلًا.

حافظي على أدوات مكياجك دائمًا نظيفة لكي تعيش مدة أطول.

حددي استخدامك لما ستقومين بشراؤه، إذا كنت لست من الشخصيات التي تضع المكياج الصارخ الجرئ، لا تغامري بشراؤه.

ابتعدي عن المنتجات رخيصة الثمن دون خامات جيدة أو مصدر موثوق حتي لا تؤذي بشرتك أولًا ولا تضيعي أموالك هباء، ثانيًا ﻷنها تبلي سريعًا.