طرق دبي تفتتح السبت المرحلة الأولى لتحويلة تقاطع شارعي الدار البيضاء والمطار

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات بدبي بعد غد السبت المرحلة الأولى من التحويلة الرئيسية الممتدة من تقاطع شارع الدار البيضاء مع شارع المطار (تقاطع قرية الشحن) إلى تقاطع شارع مراكش مع شارع المطار الاتجاه القادم من منطقة ديرة الى منطقة الراشدية بطول إجمالي يبلغ 1.1 كلم وذلك ضمن مشروع الهيئة الجاري لتطوير وتحسين الحركة المرورية على التقاطعات في هذه المنطقة.

ووضعت الهيئة خطة متكاملة للتحويلات المرورية القائمة على طول الشارع في الاتجاهين لتكون تحويلة مرورية ثابتة طيلة فترة تـنـفـيـذ المشروع وعلى مرحلتين حفاظاً على سلامة مستخدمي طريق شارع المطار وحرصاً على ضمان انسيابية حركة السير مع الحفاظ على عدد المسارب الحالية.

وتم تزويد هذه التحويلة بوسائل السلامة المرورية اللازمة كالإشارات الضوئية والإضاءات التحذيرية للشارع مع ضمان مطابقة التحويلة لمواصفات الطرق من حيث أعلى معايير التصميم الهندسي والإسفلت طبقاً للسرعة التصميمية المحددة على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدميه .