أردوغان يواصل جنونه.. اعتقال نجم جالطة سراى بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية

ذكرت وسائل إعلام تركية مساء اليوم الخميس أن اسماعيل ديميريز لاعب كرة القدم التركى السابق، ونجم نادى جالطة سراى ، اتهم واعتقل بتهمة أنه على علاقة بجماعة فتح الله جولن المتهمة بتدبير انقلاب منتصف يوليو، ضد الرئيس طيب رجب اردوغان.

وأوضحت وكالة أنباء "دوجان" أن قاضيا فى اسطنبول قرر اعتقال إسماعيل ديميريز حتى موعد محاكمته الذى لم يحدد بعد، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.

وقالت وكالة دوجان فى وقت سابق اليوم الخميس، إن الشرطة أوقفت ديميريز فى ضاحية بكركوي التابعة لمدينة اسطنبول.

وكان ديميريز أوقف مطلع الشهر الحالى مع لاعبين آخرين من نادي جالطة سراى، منهم اوغور توتوناكر، قبل أن يأمر قاض فى محكمة اسطنبول بإخلاء سبيلهم، لكن قاضيا آخر استأنف على هذا القرار ، وأصدر مذكرة توقيف جديدة بحق ديميريز .

ووصل عدد الموقوفين فى تركيا على خلفية الانقلاب الفاشل إلى أكثر من 20 ألف شخص، وطالت حملات التطهير مختلف القطاعات من جامعات ومدارس وجيش وشرطة وقضاء ورياضة.