واحة بلاط تستعد للعام الدراسي باستلام 90% من الكتب ونظافة المدارس بالوادي الجديد

استعدت إدارة بلاط التعليمية بالوادي الجديد للعام الدراسي الجديد ،الذي يبدأ الأحد القادم، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بجميع مدارس بلاط عدا مدرسة بلاط الإعدادية، سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة ، كما تم تسليم الكتب للمدارس بنسبة 90% .

صرح بذلك محمد احمد سليمان، مدير عام إدارة بلاط التعليمية ، إنه تم القيام بمرور ميداني على المدارس للتأكد من النظافة ،وإجراء عمليات الصيانة البسيطة ، كما تم دعم عدد من المدارس بمبردات ،وأجهزة حاسب آلي .

أضاف محمد ، أن الإدارة أعدت خطة طموحة لتنفيذ الأنشطة التربوية والطلابية علي مدار العام الدراسي ،والإعداد لتنفيذ برامج تنشيط السياحة الداخلية، من خلال رحلات طلبة مدارس الإدارة إلي أهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة ،بهدف تنشيط السياحة ،وتعميق شعور الولاء والانتماء لدي النشء وتعريفهم بثروات الوطن .