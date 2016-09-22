نشرة«ONA»..شوبير يتلقى عرض من نغم FM..الكحكي يحاور وزير خارجية السودان ..ماسبيرو يتعاقد مع برزنتيشين

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

وقع اتحاد الإذاعة و التليفزيون اليوم مع شركة برزنتيشين عقد انتاج وبث مباريات الدورى المصرى الممتاز للموسم الكروى 2017/2016.. للمزيد

قالت الإذاعية منى المنياوي، رئيس شبكة الشباب والرياضة، في تصريح خاص لوكالةONA ، إن الكابتن أحمد شوبير أبلغنا برغبته في تمسكه بتقديم برنامجه على شبكة الشباب والرياضة، برغم من تلقيه عرض من راديو نغم FM..للمزيد

ينفرد الإعلامي عمرو الكحكي، بحوار خاص من نيويورك مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور..للمزيد

اعتمدت صفاء حجازي، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون – مساء أمس الأربعاء – قرارات تعيين خمسة مساعدين رؤساء القنوات..للمزيد

تستضيف المذيعة هند رضا، فى برنامجها “محطة النجوم”، اليوم الخميس، الفنان والإعلامى أكرم حسنى، وذلك فى الساعة 8 مساء، على إذاعة “نجوم إف.إم”، ليكشف حسنى، عن كواليس فيلمه “كلب بلدى”، خاصة وأنها تجربته الأولى فى السينما..للمزيد

يستضيف الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج قصر الكلام، المُذاع على “النهار one”، وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح يوسف، والدكتور هاني السلاموني، الخبير بالأمم المتحدة..للمزيد

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج يوم بيوم المذاع على شاشة “النهار اليوم”، عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، والمحاسب محمد عبد العال، المستشار القانوني لمركز الحق في السكن..للمزيد

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن مجلس إداره نقابه المهن الموسيقية، فى إجتماعه برئاسة الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية..للمزيد