أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نشرة«ONA»..شوبير يتلقى عرض من نغم FM..الكحكي يحاور وزير خارجية السودان ..ماسبيرو يتعاقد مع برزنتيشين

Google+ Print
الكحكى_ريهام_شوبير

الكحكى_ريهام_شوبير

 

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

 

وقع اتحاد الإذاعة و التليفزيون اليوم مع شركة برزنتيشين عقد انتاج وبث مباريات الدورى المصرى الممتاز للموسم الكروى 2017/2016.. للمزيد

جانب من التعاقد مع برزينتيشن

جانب من التعاقد مع برزينتيشن

قالت الإذاعية منى المنياوي، رئيس الشباب والرياضة، في تصريح خاص لوكالةONA ، إن الكابتن أحمد شوبير أبلغنا برغبته في تمسكه بتقديم برنامجه على شبكة الشباب والرياضة، برغم من تلقيه عرض من راديو نغم FM..للمزيد

ارشيفية

ارشيفية

ينفرد الإعلامي عمرو الكحكي، بحوار خاص من نيويورك مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور..للمزيد

الإعلامي عمرو الكحكي – أرشيفية

الإعلامي عمرو الكحكي – أرشيفية

اعتمدت صفاء حجازي، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون – مساء أمس الأربعاء – قرارات تعيين خمسة مساعدين رؤساء القنوات..للمزيد

مبنى الإذاعة والتليفزيون – أرشيفية

مبنى الإذاعة والتليفزيون – أرشيفية

تستضيف المذيعة هند رضا، فى برنامجها “محطة النجوم”، اليوم الخميس، الفنان والإعلامى أكرم حسنى، وذلك فى الساعة 8 مساء، على إذاعة “نجوم إف.إم”، ليكشف حسنى، عن كواليس فيلمه “كلب بلدى”، خاصة وأنها تجربته الأولى فى السينما..للمزيد

الفنان أكرم حسنى

الفنان أكرم حسنى

يستضيف الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج قصر الكلام، المُذاع على “النهار one”، وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح يوسف، والدكتور هاني السلاموني، الخبير بالأمم المتحدة..للمزيد

الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج قصر الكلام، المُذاع على “النهار one” أرشيفية

الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج قصر الكلام، المُذاع على “النهار one” أرشيفية

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج يوم بيوم المذاع على شاشة “النهار اليوم”، عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، والمحاسب محمد عبد العال، المستشار القانوني لمركز الحق في السكن..للمزيد

الإعلامية ريهام السهلي

الإعلامية ريهام السهلي

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن مجلس إداره نقابه المهن الموسيقية، فى إجتماعه برئاسة الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية..للمزيد

هانى شاكر ـ نقيب الموسيقين ـ ارشيفية

هانى شاكر ـ نقيب الموسيقين ـ ارشيفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017