مصرع 3وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بقطار فى أسيوط

لقى 3مصرعهم بينما أصيب شخص 6 آخرين فى حادث تصادم قطار بضاعه بسيارة ملاكى كانوا يستقلونها عند مزلقان محطة منقباد فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطارا من العميد صلاح مشعال مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حاجث تصادم قطار بضاعة بسيارة ملاكى​ .​

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركزواﻹسعاف وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال محاولت السيارة المرور من المزلقان فوجئت بالقطار ووقع الحادث​ .​

نجم​ ​​عن ​ الحادث مصرع 3من ركاب السيارة الملاكى وإصابة 6 آخر وحالته خطيرة ​،​تم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى والجثث إلى المستشفى المركزى وجارى تحرير المحضر اللازم وإستكمال اﻹجراءات القانونية اللازمة​ .​